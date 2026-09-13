पटना में मुंह में कपड़ा भरकर बुजुर्ग महिला को बनाया बंधक, एक करोड़ की संपत्ति ले गए अपराधी

संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। एनटीपीसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में हथियारबंद बदमाशों ने दिवंगत व्यवसायी धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ भूमि बाबू के घर धावा बोलकर बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया। बुजुर्ग शोर न मचा सके, अपराधियों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर करीब दो घंटे तक घर में लूटपाट की और सोने-चांदी के जेवरात, नकद समेत करीब एक करोड़ रुपये की संपत्ति लेकर फरार हो गए। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। एनटीपीसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस अधिकारियों ने घर के अंदर और आसपास के इलाके का जायजा लिया। घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घर में विभिन्न स्थानों से साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि एफएसएल जांच और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों से बदमाशों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।



बताया जाता है कि धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ भूमि बाबू बाढ़ इलाके के चर्चित व्यवसायी थे। उनका ईंट-भट्ठा, पेट्रोल पंप समेत अन्य कारोबार था। स्वजन के अनुसार अपराधी रात करीब 11 बजे घर में दाखिल हुए। उस समय घर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वह घर के अलग-अलग कमरों की तलाशी शुरू कर दी।