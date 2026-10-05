मुजफ्फरपुर में महिला के साथ बर्बरता पर एक्शन, बाल पकड़कर पटकने वाली पुलिसकर्मी लाइन हाजिर 

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। जिले के कांटी थाना क्षेत्र के एक गांव में पुलिस का महिला के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई की है।

वीडियो में कर्तव्य के दौरान अमर्यादित व्यवहार करने वाली महिला पुलिसकर्मी को पुलिस केन्द्र (लाइन हाजिर) भेजा गया हैं।

साथ ही गश्ती दल में उपस्थित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं बल से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जवाब आने पर इन सभी पर भी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि रविवार को इससे संबंधित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ था। वीडियो में एक महिला को पुलिसकर्मी बाल पकड़कर जबरन हिरासत में ले जाते और विरोध करने पर जमीन पर पटककर मारपीट करते दिखाई दे रही हैं।