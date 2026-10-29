PM Kisan Samman Nidhi: कल खाते में आएंगे 2000, मुजफ्फरपुर के 3.69 लाख किसानों का इंतजार खत्म

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। PM Kisan 24th Installment: जिले के अन्नदाताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का लाभ मुजफ्फरपुर जिले के 3 लाख 69 हजार 51 किसानों को मिलने जा रहा है।

जिला कृषि विभाग की ओर से जारी पीएम-किसान ई-केवाईसी रिपोर्ट (PM KISAN E-KYC REPORT) के मुताबिक जिला शत-प्रतिशत लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया है। शत-प्रतिशत सत्यापन के करीब जिला कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के सभी 16 प्रखंडों में कुल 3,69,531 किसान इस योजना के तहत निबंधित हैं। इनमें से 3,69,051 किसानों ने अपना ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा कर लिया है, जो कि लगभग शत-प्रतिशत सत्यापन को दर्शाता है।