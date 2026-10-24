मुजफ्फरपुर में धान खरीद की राशि दबाने वाले पैक्स अध्यक्ष और सचिव पर FIR, 32 डिफॉल्टर पैक्स रडार पर

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur PACS News: धान खरीद के बाद सरकारी राशि का गबन और समय पर पैसे नहीं जमा करने वाले पैक्सों के खिलाफ सहकारिता विभाग ने शिकंजा कस दिया है।

द मुजफ्फरपुर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक ने जिले के 32 डिफॉल्टर पैक्सों की सूची तैयार की है, जिन पर मूलधन और ब्याज के रूप में करोड़ों रुपये बकाया हैं।

इस कड़ी में पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए कुढ़नी प्रखंड के किशुनपुर मोहिनी पैक्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

किशुनपुर मोहिनी पैक्स पर कार्रवाई

खरीफ वर्ष 2023-24 के दौरान 41 लाख पांच हजार 420 रुपये बकाया रखने के मामले में तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष विपिन कुमार और सचिव राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

बैंक के प्रबंध निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि अगले एक सप्ताह के भीतर आठ अन्य बड़े बकायेदार पैक्सों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इन पर कुल दो करोड़ 13 लाख 38 हजार रुपये से अधिक की राशि बकाया है।

इन बड़े बकायेदारों पर जल्द गिरेगी गाज एमडी संतोष कुमार ने बताया कि जिन आठ बड़े डिफॉल्टर पैक्सों पर जल्द एफआईआर दर्ज होगी, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: मीनापुर का पैगंबरपुर पैक्स: 64 लाख 71 हजार रुपये

सकरा का ईंटहा रसूलपुर पैक्स: 48 लाख 52 हजार रुपये

पारू का देवरिया पश्चिमी पैक्स: 31 लाख रुपये

मुशहरी का सरफुद्दीनपुर पैक्स: 28 लाख 74 हजार रुपये इसके अलावा मड़वन, कुढ़नी और साहेबगंज के अन्य पैक्स भी सूची में शामिल हैं।