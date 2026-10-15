मुजफ्फरपुर में नवरात्र पर देवी मंदिर मार्ग पर वाहनों की नो एंट्री, 17 से 20 तक ट्रैफिक में बदलाव

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Traffic Route Change Navratri: नवरात्र के पावन अवसर पर मुजफ्फरपुर के देवी मंदिर मार्ग में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है।

आगामी 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवागमन को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

सप्तमी से दशमी तक बदलाव

नवरात्र के दौरान देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सप्तमी से लेकर दशमी तिथि तक इस मार्ग को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है। मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बांस-बल्ले से मजबूत बैरिकेडिंग की जा रही है।