मुजफ्फरपुर में मुखिया की बहू निकली शराब धंधेबाज, उत्पाद विभाग ने घर से दबोचा

संवाद सहयोगी, मड़वन (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Liquor Seized: मुजफ्फरपुर के मड़वन थाना क्षेत्र की बड़कागांव दक्षिणी पंचायत के मुखिया सुरेश प्रसाद गुप्ता की बहू रानी कुमारी को उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ गिरफ्तार किया है।

उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार की देर शाम उसके घर पर छापेमारी की। इस दौरान एक बोरी में रखी शराब और बीयर की खेप जब्त की गई।

उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुखिया की बहू घर से शराब बिक्री का धंधा करती है। सूचना के आधार पर टीम ने घर पर छापेमारी की और शराब के साथ महिला को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की मात्रा करीब 10 लीटर बताई गई है।

महिला को छाता चौक स्थित आबकारी थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। उत्पाद विभाग ने उसके विरुद्ध अभियोग दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उसे शुक्रवार को जेल भेजने की बात कही गई है। मामले में मुखिया सुरेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि उनका बेटा कुछ असामाजिक तत्वों के दबाव में आकर शराब बेचता था। उन्होंने इसका विरोध किया था और इस संबंध में पूर्व में करजा थाना व आबकारी विभाग को भी सूचना दी थी। मुखिया ने कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।