एमआईटी मुजफ्फरपुर में खराब भोजन पर छात्रों का फूटा गुस्सा, प्रशासनिक भवन का घेराव

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Student Protest MIT: एमआइटी के हॉस्टल संख्या एक में खराब भोजन और अव्यवस्था को लेकर गुरुवार को प्रथम वर्ष के नव-नामांकित छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा।

दोपहर में भोजन करने के बाद एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने प्रशासनिक भवन पहुंचकर जोरदार हंगामा किया।

घंटों किया प्रशासनिक भवन का घेराव

करीब 100 से 150 छात्रों ने प्रशासनिक भवन और प्राचार्य कक्ष का देर शाम तक घेराव किया।

छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में लंबे समय से भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की जा रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कभी भोजन की गुणवत्ता खराब रहती है तो कभी छात्रों की संख्या के अनुसार खाना उपलब्ध नहीं हो पाता।