दशहरा-दीपावली से पहले मुजफ्फरपुर की सड़कें होंगी दुरुस्त, महापौर ने लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! Mayor Nirmala Devi PWD Letter: दुर्गापूजा और दीपावली से पहले बारिश के कारण जर्जर हुई शहर की सड़कों को दुरुस्त कर सुगम बनाने की कवायद शुरू हो गई है।

महापौर निर्मला देवी ने पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजकर पर्व से पहले चिन्हित सभी मुख्य एवं संपर्क सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है।

उन्होंने सड़कों पर युद्धस्तर पर पैच वर्क कराने का आग्रह किया है, ताकि त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं और शहरवासियों को आवागमन में कोई परेशानी न हो।

भीड़ और हादसों की जताई आशंका

महापौर ने पत्र में उल्लेख किया है कि जल्द ही दशहरा और दीपावली का महापर्व शुरू होने वाला है। इस दौरान शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और पूजा पंडालों के कारण प्रमुख रास्तों पर वाहनों के साथ पैदल चलने वालों की आवाजाही बढ़ जाती है।