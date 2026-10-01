दशहरा-दीपावली से पहले मुजफ्फरपुर की सड़कें होंगी दुरुस्त, महापौर ने लिखा पत्र
Bihar Road Repair Update:मुजफ्फरपुर की महापौर निर्मला देवी ने दुर्गापूजा और दीपावली से पहले शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! Mayor Nirmala Devi PWD Letter: दुर्गापूजा और दीपावली से पहले बारिश के कारण जर्जर हुई शहर की सड़कों को दुरुस्त कर सुगम बनाने की कवायद शुरू हो गई है।
महापौर निर्मला देवी ने पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजकर पर्व से पहले चिन्हित सभी मुख्य एवं संपर्क सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है।
उन्होंने सड़कों पर युद्धस्तर पर पैच वर्क कराने का आग्रह किया है, ताकि त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं और शहरवासियों को आवागमन में कोई परेशानी न हो।
भीड़ और हादसों की जताई आशंका
महापौर ने पत्र में उल्लेख किया है कि जल्द ही दशहरा और दीपावली का महापर्व शुरू होने वाला है। इस दौरान शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और पूजा पंडालों के कारण प्रमुख रास्तों पर वाहनों के साथ पैदल चलने वालों की आवाजाही बढ़ जाती है।
वर्तमान में बारिश के बाद शहर की कई मुख्य सड़कें और संपर्क मार्ग बदहाल स्थिति में हैं। सड़कों पर जगह-जगह बने बड़े गड्ढे, टूटी सतह, जलजमाव और धूल के कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।
यातायात और कानून-व्यवस्था पर असर
पत्र के माध्यम से महापौर ने चिंता जताई कि जर्जर सड़कों के कारण पर्व के दौरान बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा खराब सड़कों की वजह से शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है और पूजा पंडालों के आसपास भीड़ नियंत्रण में समस्या आने से कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
समय पर मरम्मत की मांग
जनहित और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए महापौर ने पथ निर्माण विभाग से मांग की है कि दुर्गापूजा शुरू होने से पहले सभी चिन्हित जर्जर मार्गों का प्राथमिकता के आधार पर मोटरेबल (आवागमन योग्य) निर्माण कराया जाए।
विभाग द्वारा त्वरित कदम उठाए जाने से त्योहारी सीजन में शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में बड़ी मदद मिलेगी।
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