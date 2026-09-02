मुजफ्फरपुर नगर निगम के विस्तार का प्रस्ताव तैयार, अब बीस सूत्री समिति की मुहर का इंतजार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Municipal Corporation: मुजफ्फरपुर नगर निगम के विस्तारीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो गई है।

पूर्व में तैयार प्रस्ताव को नए सिरे से राज्य सरकार को भेजने की तैयारी की जा रही है। अब इस प्रस्ताव के लिए जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति यानी बीस सूत्री की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है।

15 सितंबर तक मंजूरी

नगर विकास एवं आवास विभाग को यह प्रस्ताव 15 सितंबर तक भेजा जाना तय हुआ है। इससे पहले जनगणना के कार्यों को देखते हुए 31 मार्च तक नगर निकायों में किसी भी बदलाव पर रोक लगाई गई थी।

बाद में प्रधान सचिव ने 13 जुलाई को निर्देश जारी कर 30 अगस्त तक सभी जिलाधिकारियों से निकायों के पुनर्गठन और विस्तार का प्रस्ताव मांगा था। बढ़ेगी वार्डों की संख्या विभाग के नए पत्र के बाद जिला प्रशासन ने बीस सूत्री समिति की अनुशंसा हासिल करने की कवायद शुरू कर दी है। तैयार किए गए नए खाके के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में वार्डों की संख्या में 20 से 25 का इजाफा देखने को मिल सकता है।

वर्तमान में शहर में 49 वार्ड हैं जो नए परिसीमन के बाद बढ़कर 70 से 75 तक पहुंच सकते हैं। शामिल होंगे 47 गांव इस नए विस्तार प्रस्ताव में कुल 16 पंचायतों के 47 गांवों को नगर निगम में जोड़ने की योजना है। इसमें मुशहरी प्रखंड की 11 पंचायतें और कांटी व मड़वन प्रखंड की पांच पंचायतें शामिल की गई हैं।

मुशहरी की सहबाजपुर, शेखपुर, कन्हौली, खबरा, मझौली खेतल, भगवानपुर, शेरपुर, सुस्ता, रोहुआ, बड़ा जगन्नाथ एवं पताही को शामिल किया जाना है। दायरे में व्यापक बढ़ोतरी कांटी और मड़वन की शुभंकरपुर, दादर कोल्हुआ, पैगंबरपुर कोल्हुआ, सदातपुर और दामोदरपुर पंचायतें भी निगम क्षेत्र का हिस्सा बनेंगी। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र के बैरिया, फतेहपुर, मुस्तफापुर और अहियापुर जैसे इलाके भी नगर निगम सीमा में शामिल होंगे।