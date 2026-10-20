'मेरे रस्के कमर...' पर झूमा साहेबगंज, मां मनसा देवी महोत्सव में चमके गायक सलमान अली

संवाद सहयोगी, साहेबगंज (मुजफ्फरपुर)। Salman Ali Singer Mansa Devi Mahotsav Sahebganj: जिले के साहेबगंज में आयोजित तीन दिवसीय मां मनसा देवी महोत्सव का समापन बेहद ही सुरीले और यादगार अंदाज में हुआ।

महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन मुंबई से आए मशहूर पार्श्व गायक सलमान अली और बिहार के जमुई से पहुंचे गायक चांद जी ने अपनी जादुई प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि पूरा पंडाल झूम उठा। दोनों कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीतों की बौछार कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

'मेरे रस्के कमर' और 'सांसों की माला' महोत्सव के अंतिम दिन मंच पर जैसे ही गायक सलमान अली ने अपनी दमदार आवाज में "सांसों की माला पे सिमरू मैं सीता राम", "मेरे रस्के कमर" और "बेचारा ये दिल मेरा" जैसे लोकप्रिय गीत गाए, पूरा परिसर तालियों और सीटियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

कलाकारों की सुरीली धुनों और शानदार गायकी ने अंतिम दिन के आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। दर्शक देर रात तक अपनी जगहों पर डटे रहे और संगीत की इस महफिल का आनंद लेते रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भव्य आयोजन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। कार्यक्रम के दौरान सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर, साहेबगंज थानाध्यक्ष सुनील कुमार और सीआई कुणाल पुलिस बल के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।