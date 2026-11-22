संवाद सहयोगी, सकरा (मुजफ्फरपुर)। प्यार पुराना है, शादी का दावा भी है, लेकिन अब प्रेमी की दूसरी शादी की तैयारी ने कहानी में नया मोड़ ला दिया है। शादी की तारीख 30 नवंबर तय होने की जानकारी मिलते ही एक युवती अपने कथित पति के घर पहुंच गई।

वहां स्वजन ने उसे बहू मानने से इन्कार कर दिया तो युवती घर के दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गई। शनिवार शाम चार बजे से शुरू हुआ यह हाईवोल्टेज घटनाक्रम गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन युवती अपनी मांग पर अड़ी रही।

2021 से प्रेम संबंध, शादी करने का दावा मामला बरियारपुर थाना क्षेत्र के परशुराम पचदही गांव का है। युवती का आरोप है कि वर्ष 2021 से उसका विकास के साथ प्रेम संबंध है। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। युवती का दावा है कि दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली थी। उसके पास शादी से संबंधित वीडियो भी मौजूद है।

दूसरी शादी की तैयारी से बढ़ा विवाद बताया जाता है कि युवक की शादी 30 नवंबर को दूसरी जगह तय हुई है। इसकी जानकारी मिलने के बाद युवती अपने कथित पति के घर पहुंच गई। उसने स्वजन से उसे बहू के रूप में स्वीकार करने की मांग की, लेकिन युवक के परिवार ने उसे बहू मानने से इन्कार कर दिया। इसके बाद युवती घर के बाहर धरने पर बैठ गई।

25 दिनों से लगा रही न्याय की गुहार युवती का आरोप है कि युवक के पिता और स्वजन दहेज के लालच में उसकी अनदेखी कर दूसरी जगह शादी की तैयारी कर रहे हैं। उसका कहना है कि वह पिछले 25 दिनों से महिला थाना, बरियारपुर थाना और रामपुरमणि पंचायत के सरपंच को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रही है। इसके बावजूद उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

घर के बाहर बैठी रही युवती, युवक फरार शनिवार को विकास के घर पहुंचने पर उसे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे बरियारपुर थानाध्यक्ष शिवचंद्र यादव ने बताया कि युवती और युवक के स्वजन से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।