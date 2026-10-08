मुजफ्फरपुर में प्रेमिका से मिलने रात में पहुंचा, सुबह शिव मंदिर में बन गया दूल्हा

संवाद सहयोगी, औराई (मुजफ्फरपुर)। प्रेमिका से मिलने रात के अंधेरे में उसके गांव पहुंचे युवक को शायद अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ की तो दोनों के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई। इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा और दोनों पक्षों की सहमति से शादी कराने का फैसला लिया गया।

रात में गांव पहुंचा युवक मामला औराई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का है। मंगलवार रात कटरा थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने रामपुर पहुंचा था। इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने युवक को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान युवक ने प्रेम संबंध की बात स्वीकार की।

दोनों पक्षों की सहमति से बनी बात युवक के पकड़े जाने के बाद उसके स्वजन और युवती के स्वजन को इसकी जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। काफी विचार-विमर्श के बाद दोनों की शादी कराने पर सहमति बनी। इसके बाद बुधवार को विवाह की तैयारी शुरू कर दी गई।