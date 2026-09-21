मुजफ्फरपुर में प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ा युवक, नीचे जुटी हजारों की भीड़; उतारने का प्रयास जारी 

इमरान, मुशहरी/केशव। मुशहरी थाना क्षेत्र के मुशहरी उर्फ राधा नगर गांव के वार्ड संख्या 2 में सोमवार को उस समय अफरातफरी का माहौल बन गया। जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी प्रेमिका को बुलाने की मांग करने लगा। युवक ने चेतावनी दी कि अगर उसकी प्रेमिका को मौके पर नहीं बुलाया गया तो वह टावर से कूद कर अपनी जान दे देगा।

युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने युवक को समझा कर सुरक्षित नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांग पर रहा। युवक बार-बार प्रेमिका को बुलाने की जिद करता रहा और नीचे उतरने से इनकार करता रहा।

ग्रामीणों ने बताया कि युवक के स्वजन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना 112 पुलिस टीम को दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवक नीचे नहीं उतरा।