मुजफ्फरपुर में दाखिल खारिज फर्जीवाड़ा में मुशहरी सीओ के बाद आरओ भी निलंबित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अहियापुर इलाके के सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी की 70 डिसमिल जमीन का फर्जीवाड़ा कर दाखिल खारिज करने के मामले में मुशहरी सीओ के बाद राजस्व अधिकारी करुण करण को भी निलंबित कर दिया गया है।

दोनों अधिकारियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। निलंबन अवधि में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय मुंगेर मुख्यालय निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संकल्प पत्र जारी किया है। जारी पत्र में गिरफ्तार की तिथि नौ अक्टूबर से आरओ को निलंबित किया गया है।

बता दें कि मामले में जेल भेजे जाने के बाद मुशहरी सीओ व आरओ को जमानत भी मिल चुकी है। पुलिस का कहना है कि भूमि विवाद, फर्जीवाड़ा और अवैध दाखिल-खारिज से जुड़े मामलों में संलिप्त किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।