एक सप्ताह का कहकर 8 माह से गायब मुजफ्फरपुर का पंचायत रोजगार सेवक, जमीन फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Land Fraud Mastermind Muzaffarpur: फर्जी तरीके से जमीन के दस्तावेज तैयार कराकर खरीद-बिक्री करने के मास्टरमाइंड रोजगार सेवक कृष्णनंदन पासवान आठ माह से अधिक से ड्यूटी से गायब है। इस दौरान उसने एक बार भी कार्यालय को सूचना दी न अधिकारियों को बताया।

कई बार पूछा स्पष्टीकरण बोचहां के कार्यक्रम पदाधिकारी ने कई बार उनसे संपर्क भी करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। इसके बाद पत्राचार कर स्पष्टीकरण पूछा गया। इसका भी जवाब नहीं मिला। सेवा समाप्त करने की तैयारी कई बार स्पष्टीकरण का जब जवाब नहीं मिला तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने की अनुशंसा की गई। ग्रामीण विकास विभाग ने इसपर स्वीकृति प्रदान कर दी। वैशाली में गिरफ्तार इस बीच वह वैशाली में फर्जी तरीके से जमीन खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार होकर जेल चला गया। लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में अब उसकी सेवा समाप्त करने की तैयारी चल रही है। दर्ज हैं कई मामले इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग से जिलास्तरीय पदाधिकारी के द्वारा अनुशंसा की जाएगी। क्योंकि कृष्णनंदन का आचरण शुरू से संदिग्ध था। उसके विरुद्ध फर्जीवाड़ा के कई मामले वैशाली और मुजफ्फरपुर के थानों में दर्ज हैं। सेवानिवृत अधिकारी की जमीन हड़पी अभी हाल में अहियापुर थाना में उसके विरुद्ध प्राथमिकी हुई थी। इसमें मुशहरी के तत्कालीन सीओ महेंद्र प्रसाद शुक्ला और राजस्व अधिकारी करुण करण के साथ मिलकर उसने सेवानिवृत अवर सचिव की जमीन का धोखा से रजिस्ट्री करा लिया था।