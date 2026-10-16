Bihar Crime : 50 लाख की फिरौती, नेपाल में बंधक और कोर्ट में भिड़ंत, किशोरी अपहरण कांड में नया मोड़

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साहेबगंज थाने की पुलिस ने किशोरी को 50 लाख की फिरौती के लिए अगवा कर नेपाल में बंधक बनाने के मामले में पूर्वी चंपारण के मुफस्सिल थाने के रायसिंघा इलाके के तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ के बाद शुक्रवार को तीनों आरोपितों राजा बाबू, मो. इनामुल और विधि विरुद्ध किशोर को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लाई। कोर्ट परिसर में आरोपित पक्ष से भी दर्जनों लोग जुट गए और दोनों पक्षों की भिड़ंत हो गई।

परिसर में आरोपितों के साथ अपहृत पीड़िता को देखकर पुलिस ने उसे अभिरक्षा में ले लिया। मामले में अदालत ने गिरफ्तार दो आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि तीसरे विधि विरुद्ध आरोपित को किशोर न्याय बोर्ड भेजा।