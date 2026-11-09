मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की में 6 हादसों के बाद ब्लैक स्पाट घोषित, अभी तक ब्रेकर नहीं

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कच्ची पक्की ओपी के समीप पिछले करीब दो माह में आधा दर्जन हादसों के बाद एनएचएआई ने इसे ब्लैक स्पाट घोषित कर दिया है।

कच्ची पक्की ओपी से 10 मीटर आगे चौराहा है। यहां चारों ओर से वाहनों का आवागमन होता है। इस कारण अक्सर सड़क दुर्घटना का लोग शिकार होते हैं।

खासकर आटो और पिकअप के अलावा बस की गति भी अत्यधिक होती है। चौराहा होने के बाद भी वाहनों की गति पर ब्रेक नहीं लगाया जाता है।

इससे बाइक और साइकिल सवार अधिकांश घायल होते हैं। पिछले माह बाइक सवार युवक की टक्कर बस से हुई थी। इसमें उसकी मौत भी हो गई थी।

करीब 15 दिन पहले इसी जगह पर साइकिल सवार मजदूर को तेज रफ्तार ने आटो ने टक्कर मार दिया था। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस की ओर से इसकी रिपोर्ट प्रशासन को भेजी गई थी। इसे एनएचएआई को अग्रसारित किया गया।

इसी आधार पर इसे ब्लैक स्पाट घोषित करते हुए काशन (चेतावनी) क्रैश प्रोन एरिया का बोर्ड लगा दिया गया है। हालांकि अब तक यहां पर ब्रेकर नहीं बनाया गया है। इस कारण वाहनों की गति पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है।