मुजफ्फरपुर में जीविका से ठगी मामले में SDM का आदेश, बैंक प्रतिनिधि कैंप लगाकर दें लोन की जानकारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Jivika Didi Fraud Muzaffarpur: जिले के बोचहां और मुशहरी प्रखंड की 100 से अधिक जीविका दीदियों से लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये की ठगी मामले में बुधवार को एसडीएम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।

इस सुनवाई में पीड़ित जीविका दीदियों के साथ बैंक प्रतिनिधि और जिला परियोजना प्रबंधक अनीशा भी उपस्थित रहीं। दीदियों ने अपने नाम पर लिए गए लोन की पूरी राशि ब्याज समेत माफ करने की पुरजोर मांग की।

लगाया जाएगा विशेष शिविर

एसडीएम पूर्वी आनंद उत्सव ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि तीन से पांच अक्टूबर तक बोचहां और मुशहरी के सीएलएफ पर विशेष शिविर लगाया जाए।

इस शिविर में दीदियों को उनके नाम पर बकाया लोन की सटीक जानकारी दी जाएगी। एसडीएम ने कहा कि दीदियों के बीच लोन की वास्तविक राशि को लेकर भ्रम बना हुआ है जिसे दूर करना बेहद आवश्यक है।

अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

अदालत ने बैंक को अगली सुनवाई आठ अक्टूबर से पहले शिविर लगाने का काम पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी के दो निदेशकों और पांच अपर निदेशकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। आरोपितों में आशुतोष की बहन शिवानी भी निदेशक के पद पर शामिल है।