संदीप कुमार, मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के पकड़ी डुमरी इलाके में गुरुवार को गीता देवी (40) की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पति पवन मांझी फरार हो गया है। इसको लेकर इलाके के लोगों की भीड़ जुट गई। इससे गहमागहमी बन गई।

सूचना पर सदर थाने की पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच की। एफएसएल ने कई साक्ष्य संकलन किए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। बताया गया कि महिला ने भैंस बेचने से मिले 50 हजार रुपये बैंक में फिक्स डिपाजिट कराए थे। उस राशि को महिला का पति पवन पत्नी पर बैंक में जमा राशि तोड़वाने का दबाव बना रहा था। लेकिन महिला तैयार नहीं थी।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच पिछले तीन दिनों से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा कि गुरुवार को भी इसको लेकर दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद पवन ने मारपीट करने के बाद केबल के तार से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी।