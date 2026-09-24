मुजफ्फरपुर देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, दो नाबालिग लड़कियां मुक्त, सात गिरफ्तार

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Human Trafficking Case: नाबालिगों का अपहरण कर उन्हें बंधक बनाकर देह व्यापार कराने वाले अंतरजिला गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है।

पटना और मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर हुई छापेमारी के दौरान दो नाबालिग बच्चियों को बंधक से मुक्त कराया गया। इस मामले में महिला और मकान मालिक समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

पटना में बच्ची बरामद

एसएसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अपहृत व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में कथैया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एसडीपीओ पश्चिमी वन के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी।

टीम में कथैया थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। अपहृत बच्ची की बरामदगी के लिए तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मिली सूचना के बाद पटना जिले के रामकृष्णानगर में छापेमारी की गई। यहां से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया।