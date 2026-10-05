मुजफ्फरपुर में एंटी रेबिज वैक्सीन खत्म, आवारा कुत्तों के काटने से सहमे मरीज बिना टीका लौटे

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Sadar Hospital News: मॉडल अस्पताल में सोमवार को एंटी रेबिज टीका समाप्त हो गया।

इस वजह से ओपीडी पहुंचे दर्जनों मरीजों को बिना टीका लगवाए ही वापस लौटना पड़ा। रजिस्ट्रेशन के बाद काउंटर पर टीका न होने का नोटिस देखकर लोग आक्रोशित हो गए। वहीं दूसरी ओर एसकेएमसीएच में भी एआरवी का स्टॉक खत्म हो गया है। इससे मरीज लौट रहे हैं।

टीका न मिलने से आक्रोश मरीजों का कहना है कि अस्पताल में सप्ताह में सिर्फ दो से तीन दिन ही टीका मिल पाता है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पिछले कुछ दिनों में रेबिज टीका लेने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। वैक्सीन की उपलब्धता वाले दिनों में रोज 150 से 200 मरीज पहुंचते हैं।