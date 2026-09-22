एशियन गेम्स में दमखम दिखाएंगी मुजफ्फरपुर की गुड़िया, रग्बी टीम में हुआ चयन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Gudiya Rugby Player Muzaffarpur: जापान के आइची-नागोया में होने जा रहे 20वें एशियन गेम्स में मुजफ्फरपुर का डंका बजेगा।

जिले के तुर्की क्षेत्र के बरकुरवा गांव की बेटी गुड़िया रग्बी स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी।

26 को होंगी रवाना

चीते जैसी फुर्ती और शानदार टैकलिंग के दम पर पहचान बनाने वाली गुड़िया 26 सितंबर को जापान के लिए रवाना होंगी। एशियन गेम्स में रग्बी स्पर्धा का आयोजन 1 से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा।

आठ अंतरराष्ट्रीय मैच का अनुभव

गुड़िया इससे पहले जूनियर एशियन रग्बी चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीत चुकी हैं। अब तक 8 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकीं गुड़िया हाल में चीन में आयोजित एशियन गेम्स क्वालीफाइंग सीरीज खेलकर लौटी हैं।