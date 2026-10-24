छोरियां छोरों से कम नहीं: मुजफ्फरपुर की 87 बेटियों ने लहराया परचम, आंध्र प्रदेश की कंपनी में संभालेंगी कमान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Daikin India Job Offer: 'छोरियां छोरों से कम नहीं हैं', मुजफ्फरपुर की बेटियों ने इस कहावत को एक बार फिर अपनी मेहनत और काबिलियत से चरितार्थ कर दिखाया है।

शहर के राजकीय महिला पॉलीटेक्निक संस्थान में उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जब एक साथ 87 छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट हुआ।

तकनीकी शिक्षा पूरी करते ही बेटियों को जब हाथों-हाथ नौकरी का ऑफर मिला, तो पूरा परिसर उनकी सफलता के उत्साह और जश्न में डूब गया।

घर की चारदीवारी से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में अपने पैरों पर खड़े होने जा रही इन बेटियों की यह कामयाबी समाज में आ रहे एक बड़े और प्रेरणादायक बदलाव की गवाही दे रही है।

दैकिन इंडिया में शानदार मुकाम

संस्थान में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान छात्राओं के तकनीकी ज्ञान, कौशल और साक्षात्कार के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया। इसके बाद एयर कंडीशनर निर्माता देश की जानी-मानी कंपनी 'दैकिन इंडिया' की ओर से कुल 87 मेधावी छात्राओं का चयन किया गया।