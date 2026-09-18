राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में IEI स्टूडेंट चैप्टर की स्थापना, छात्रों को मिलेंगे तकनीकी और करियर के नए अवसर

प्रशांत कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Government Polytechnic IEI: राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) यानी IEI स्टूडेंट चैप्टर की विधिवत स्थापना की गई है।

इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को बेहतर तकनीकी ज्ञान, कौशल विकास और व्यावहारिक अनुभव के अवसर उपलब्ध कराना है।

इसके माध्यम से छात्रों को विभिन्न सेमिनार, कार्यशालाओं, तकनीकी प्रतियोगिताओं, प्रोजेक्ट, नवाचार एवं शोध संबंधी गतिविधियों में भाग लेने का सीधा मौका मिलेगा।

आयोजनों को मिलेगा मंच

छात्र-छात्राएं तकनीकी कार्यक्रमों, शोध-पत्र प्रस्तुतियों, मॉडल प्रदर्शन, स्टार्टअप और नवाचार से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का खुद भी आयोजन कर सकेंगे।

इस चैप्टर के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने, नेटवर्किंग और करियर विकास के कई नए रास्ते मिलेंगे। वे संस्थान के अलावा IEI के राज्य एवं स्थानीय केंद्रों द्वारा आयोजित सेमिनार, कार्यशालाओं तथा राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी हिस्सा ले सकेंगे।

शोध और मार्गदर्शन

विद्यार्थी अपने शोध एवं अध्ययन के लिए संस्थान के राज्य और स्थानीय केंद्रों के पुस्तकालयों की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा करियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए छात्र IEI के सदस्यों तथा उद्योग जगत के विशेषज्ञों से सीधे जुड़ सकते हैं।