मुजफ्फरपुर के गायघाट में 2.4 किलो स्मैक के साथ महिला समेत दो गिरफ्तार, पूछताछ जारी

संवाद सहयोगी, गायघाट (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Smack Seizure: जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्मैक तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

दोनों की गिरफ्तारी हनुमान नगर स्थित उनके घर से की गई। पुलिस ने आरोपितों के पास से 2.435 किलोग्राम स्मैक, 2.10 लाख रुपये नकद और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

2015 पुड़िया स्मैक बरामद

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान शिवशंकर कुमार और अंशु कुमारी के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने दोनों के घर पर कार्रवाई की थी। तलाशी के दौरान 2015 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 2.435 किलोग्राम है।