जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sahebganj Fertilizer Shop License Suspended: किसानों को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने और खाद वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में जिला कृषि पदाधिकारी भारत भूषण ने साहेबगंज प्रखंड के ईशाछपरा स्थित मेसर्स जायसवाल सीड्स एंड फर्टिलाइजर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्रतिष्ठान के संचालक राहुल कुमार को 48 घंटे के अंदर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उर्वरक अनुज्ञप्ति रद करने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

किसानों की शिकायत पर जांच जिला कृषि पदाधिकारी के अनुसार प्रतिष्ठान के खिलाफ दो किसानों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें रूपेश कुमार ने 21 अक्टूबर को किसान कॉल सेंटर पर और रामपुर भितनपुरा निवासी दिनेश कुमार ने चार नवंबर को शिकायत की थी।

शिकायतों के आलोक में प्रखंड कृषि पदाधिकारी साहेबगंज ने छह नवंबर को प्रतिष्ठान से स्पष्टीकरण मांगा था। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर 13 नवंबर को दोबारा स्मार पत्र जारी किया गया, जिसके बाद प्रतिष्ठान का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 20 नवंबर को लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की गई।

अब जवाब पर टिकी कार्रवाई जिला कृषि पदाधिकारी ने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया मामला उर्वरक की कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर बिक्री से जुड़ा प्रतीत होता है, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।