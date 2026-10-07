मुजफ्फरपुर में किसानों को डीएपी देने में मनमानी पड़ी भारी, कृषि विभाग ने खाद एजेंसी का लाइसेंस किया रद

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। डीएपी उर्वरक की कालाबाजारी और खुदरा विक्रेता से निर्धारित दर से अधिक राशि लेने के आरोप में कृषि विभाग ने सिकंदरपुर चौक स्थित थोक उर्वरक प्रतिष्ठान मेसर्स अशोक टायर एजेंसी पर कार्रवाई की है।

किसी भी प्रकार के उर्वरक की आपूर्ति नहीं करने का निर्देश

जिला कृषि पदाधिकारी ने प्रतिष्ठान का उर्वरक निबंधन लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है। साथ ही सभी उर्वरक निर्माता कंपनियों को एजेंसी को किसी भी प्रकार के उर्वरक की आपूर्ति नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

यह कार्रवाई कुढ़नी के खुदरा उर्वरक विक्रेता मेसर्स श्री ट्रेडर्स के प्रोपराइटर की शिकायत के बाद की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अशोक टायर एजेंसी ने दो लाख रुपये लेने के बाद उन्हें मात्र 100 बोरी डीएपी उपलब्ध कराई।