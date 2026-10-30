पति और बेटे को खोने वाली मुजफ्फरपुर की निभा को मिला 50 लाख का सहारा, पश्चिम बंगाल से घर पहुंचे मंत्री

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । कोलकाता के चोरबागान हादसे में पिता-पुत्र की मौत के बाद पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री मंत्री उमेश राय शुक्रवार को भगवापुर बीबीगंज स्थित पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर स्वजन से मिले।

मंत्री ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मृतक के स्वजन को आर्थिक सहायता के रूप में 25-25 लाख का चेक सौंपे।

मृतक अभिषेक श्रीवास्तव की पत्नी निभा कुमारी को 25-25 लाख रुपये के दो चेक सौंपे जाने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने भी फोन पर बात कर संवेदना व्यक्त की।

बता दें कि हादसा कोलकाता के चोरबागान में दुर्गा पूजा पंडाल के दौरान भगदड़ में विभिन्न जगहों के 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में साहेबगंज के राजेपुर इलाके के अभिषेक श्रीवास्तव व उनके पुत्र की मौत हो गई थी।

मंत्री उमेश राय ने कहा कि हादसा बेहद दुखद है। इसमें 19 लोगों की मौत हुई है। सरकार मृतक के स्वजन के साथ खड़ी है। सरकार के तरफ से सभी मृतक के स्वजन को 25-25 लाख रुपये दिये गये है। प्रधानमंत्री फंड से भी दो -दो लाख रुपये दिये जाएंगे।

मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी की बात पर मंत्री ने बताया कि इसमें थोड़ी परेशानी है। बंगाल में डोमिसाइल नीति लागू है, ऐसे मे नौकरी देने में दिक्कत है। फिर भी इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। मृतक अभिषेक श्रीवास्तव के बड़े भाई ने बंगाल सरकार की सराहना की।

कहा कि हम सब चाहते है कि बंगाल सरकार परिवार के एक सदस्य को नौकरी दें। आपदा विभाग के एडीएम ने बताया कि घटना के बाद बंगाल से सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर के दो लोग अभिषेक और उनके बेटे आयांश की मौत हुई है।