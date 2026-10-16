दुर्गा पूजा पर मुजफ्फरपुर में रूट डायवर्जन लागू, दर्शन के लिए निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Durga Puja Traffic Plan: दुर्गा पूजा और नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा के दर्शन के लिए निकलने से पहले मुजफ्फरपुर शहर की नई यातायात व्यवस्था जान लेना बेहद जरूरी है।

जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा तथा शहर में आवागमन सुचारु रखने के लिए आज से 20 अक्टूबर तक कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद (नो-एंट्री) कर दिया है। इसके साथ ही कई प्रमुख रास्तों को वन-वे बनाया गया है।