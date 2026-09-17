मुजफ्फरपुर में पिकअप लूटने की कोशिश, चाबी देने से इनकार पर ड्राइवर को मारी गोली

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में पिकअप लूटने की कोशिश के दौरान बदमाशों ने ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। गोली ड्राइवर के मुंह के आर-पार हो गई।

घटना करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी पुल के पास गुरुवार सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है।

घायल की पहचान वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव निवासी रंजीत चौरसिया के रूप में हुई है। रंजीत पटना से सामान लेकर पूर्वी चंपारण के चकिया जा रहा था। रात करीब 1:30 बजे नींद आने पर उसने पकड़ी पुल के पास सड़क किनारे पिकअप रोक दी थी। इसी दौरान बदमाशों ने उसे निशाना बनाया।

गाड़ी रोककर सो गया था ड्राइवर रंजीत के मुताबिक, रात करीब 1:30 बजे उसे रास्ते में नींद आने लगी। पकड़ी पुल के पास सड़क किनारे पहले से तीन-चार गाड़ियां खड़ी थीं। उसने भी अपनी पिकअप वहीं रोक दी और गाड़ी में सो गया।

कुछ देर बाद वहां खड़ी बाकी गाड़ियां चली गईं, लेकिन रंजीत पिकअप में ही सोता रहा। सुबह करीब 3:30 बजे तीन-चार बदमाश उसके पास पहुंचे। उसके अनुसार, एक व्यक्ति गाड़ी में रहा, जबकि तीन बदमाश उसके पास आए और उसे जगाकर पिकअप की चाबी मांगने लगे।

चाबी देने से मना किया तो चला दी गोली रंजीत ने बताया कि बदमाशों ने उससे पिकअप की चाबी मांगी। उसने चाबी देने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली उसके मुंह के आर-पार हो गई।

फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज और शोर के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायल रंजीत को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पटना से चकिया जा रहा था सामान लेकर रंजीत ने बताया कि वह पटना से सामान लेकर पूर्वी चंपारण के चकिया जा रहा था। रास्ते में नींद आने के कारण उसने कुछ देर आराम करने के लिए पिकअप पकड़ी पुल के पास सड़क किनारे खड़ी की थी। इसी दौरान बदमाशों ने लूट की कोशिश की और विरोध करने पर फायरिंग कर दी।