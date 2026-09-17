मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में रिटायर्ड बैंककर्मी दंपती हत्याकांड में फरार बदमाश पर 50 हजार का इनाम

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी इलाके में हुए चर्चित रिटायर्ड बैंककर्मी दंपती हत्याकांड में पुलिस ने फरार बदमाश की जानकारी देने पर 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है।

एसएसपी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध का स्केच और तस्वीर जारी की है।

इसके बाद इनाम की घोषणा की गई। विदित हो कि करीब दो माह पूर्व रामबाग चौरी इलाके में पंजाब नैशनल बैंक के रिटायर्ड कर्मी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की उनके घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।