स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक की पीट-पीटकर हत्या, मुखिया पति समेत कई पर आरोप; मोतिहारी में भड़का आक्रोश

जागरण संवाददाता, मोतिहारी । पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थानाक्षेत्र स्थित सिसवा पूर्वी पंचायत में सिसवा उर्दू हाई स्कूल के शिक्षक शमशाद आलम की हत्या कर शव को सरेह में फेंक दिए जाने की घटना गुरुवार की शाम सामने आई है।

घटना के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश है। नाराज स्वजन व ग्रामीणों ने घटना को अंजाम देने का आरोप पंचायत की मुखिया तान्या प्रवीण के पति व अन्य रिश्तेदारों पर लगाया है।

पुलिस पर पक्षपात व घटना की सूचना देने के बाद भी समय से कार्रवाई नहीं करने से नाराज लोगों ने सदर अस्पताल के सामने प्रदर्शन शुरू किया।

घटना की सूचना पर मोतिहारी सदर वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदल नाराज लोगों को शांत कराने पहुंचे, लेकिन लोग माने नहीं।

लोगों का आंदोलन करीब घंटे भर चला। इसके बाद मोतिहारी नगर निगम के डिप्टी मेयर डा. लालबाबू प्रसाद व पूर्व मंत्री डा. शमीम अहमद व अन्य सामाजिक लोगों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित किया।

पुलिस अधिकारियों ने स्वजन को भरोसा दिलाया कि मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद स्थिति नियंत्रित हुई। शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है।

शमशाद के पिता रफीक उर्फ भदई ने बताया कि उनके इकलौते पुत्र सिसवा ऊर्दू हाई स्कूल में शिक्षक थे। तीन दिनों से बनटक स्कूल में इम्तिहान की ड्यूटी कर रहे थे।

स्कूल से सिसवा पूर्वी पंचायत भवन की ओर से निकले रास्ते से लौट रहे थे। इसी बीच ग्राम पंचायत में ही घेरकर पंचायत की मुखिया के पति व अन्य रिश्तेदारों ने मेरे बेटे की पीट-पीट कर हत्या कर दी।

हत्या के बाद शव को ले जाकर जनेरवा की ओर फेंक दिया। घटना को जफीर आजाद उर्फ चमन, फैजुर्र रहमान उर्फ मुन्ना व अन्य ने मिलकर अंजाम दिया है।

विवाद हमारी एक बिगहा जमीन से मिट्टी कटवाने को लेकर शुरू हुआ था। उसी को लेकर सरकारी अमीन बहाल करने के लिए अंचल में आवेदन दिया था।

उसी बात को लेकर ये दबाव बना रहे थे कि क्यों उनके खिलाफ आवेदन दिया। अंचल से भी मदद नहीं मिली। इस बीच चम ने स्कूल में प्रवेश कर मेरे इकलौते शिक्षक पुत्र को धमकाया था कि तुमको गोली मार देंगे। जो कहे सो पूरा कर लिए। दोनों पैर तोड़ दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद से पुलिस आरोपितों की खोज में लगी है।