मुजफ्फरपुर के आरडीएस कालेज में 24 को सजेगा युवा कलाकारों का मंच, 20 तक आवेदन का मौका

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur District Youth Festival: जिला युवा उत्सव 2026-27 का आयोजन 24 अक्टूबर को आरडीएस कॉलेज में किया जाएगा।

इसके लिए इच्छुक युवा कलाकार 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कला एवं संस्कृति विभाग के निर्देश पर 15 से 29 वर्ष तक के युवाओं को यह अवसर दिया जा रहा है।

प्रतिभा निखारने का मंच

जिलाधिकारी कुमार गौरव ने कहा कि युवा उत्सव केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं के हुनर को पहचान दिलाने का मंच है।

कला क्षेत्र में पहचान बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह अपनी रचनात्मकता को नई उड़ान देने का मौका है। प्रतिभागियों की आयु की गणना 17 अगस्त 2026 के आधार पर होगी।

समूह प्रस्तुति के नियम

समूह लोकनृत्य और लोकगीत दोनों विधाओं में कुल 10-10 कलाकार शामिल हो सकेंगे। इनमें सात मुख्य और तीन सहयोगी कलाकार होंगे।

प्रस्तुति की अवधि पांच से आठ मिनट होगी तथा किसी भी प्रकार के रिकॉर्डेड संगीत की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन स्पर्धाओं में मौका

उत्सव में समूह लोकनृत्य, समूह लोकगीत, चित्रकला, कविता लेखन और वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतिभागी 20 अक्टूबर की शाम चार बजे तक जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।