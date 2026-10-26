अंडे का कारोबार करने निकला था सद्दाम, मुजफ्फरपुर में दीघरा गैस प्लांट के पास सड़क हादसे में गई जान

संदीप कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Road Accident Death: जिले में सड़क हादसे में बाइक सवार 25 वर्षीय युवक सद्दाम हुसैन की मौत हो गई।

कच्ची-पक्की ओपी क्षेत्र के दीघरा गैस प्लांट के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई, जबकि युवक की मौत की खबर मिलते ही स्वजन में मातम पसर गया।

अज्ञात वाहन की टक्कर

मृतक की पहचान मोहम्मद मंजर हुसैन के पुत्र सद्दाम हुसैन के रूप में हुई है। वह अंडे का व्यवसाय करता था। दीघरा गैस प्लांट के समीप हुए हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव घटना की सूचना मिलने पर कच्ची-पक्की ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद युवक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतक के स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।