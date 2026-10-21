रामनगर: देर रात अलग-अलग सड़क हादसे, दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, रामनगर। देर रात सड़क दुर्घटना में अलग अलग जगह दो युवकों की मौत हो गई। मोहल्ला टेड़ा रोड निवासी भावेश जोशी बाइक से कोसी बैराज की ओर जा रहा था।

इस बीच राजकीय महाविद्यालय के समीप उसकी दूसरे बाइक सवार युवक से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। जिसमें दोनों युवक घायल हो गए। लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जिसमें भावेश को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

दूसरे घायल युवक का उपचार चल रहा है। भावेश परिवार का इकलौता था। वहीं दूसरी घटना में हाथीडगर में एक युवक मुकुल अधिकारी की भी मौत हो गई। दोनों शवों का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा।

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