मुजफ्फरपुर में धनतेरस पर बदला ट्रैफिक रूट, मोतीझील ओवरब्रिज पर पार्किंग की तो लगेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Traffic Plan: धनतेरस के अवसर पर शहर में होने वाली भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है।

त्यौहार के दौरान ग्रामीण और शहरी इलाकों से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं। इसके अलावा नए वाहनों की खरीदारी के बाद लोग बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा कराने भी जाते हैं। इस कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए कई रूट्स में बदलाव किया गया है।

इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक माखन साह चौक और पुरानी बाजार की ओर से कोई भी चारपहिया या तीनपहिया वाहन गरीबनाथ मंदिर की तरफ नहीं जा सकेगा। पूजा के लिए मंदिर जाने वाले वाहनों का प्रवेश गांधी चौक और सुधा डेयरी होकर ही होगा। इसके अलावा महिला थाना की तरफ से किसी भी ऑटो या चारपहिया वाहन को टावर चौक की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी।