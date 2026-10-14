मुजफ्फरपुर में डिग्री के लिए आ रहे फोन, तीन से पांच हजार रुपये दो तभी जल्दी मिलेगा प्रमाण पत्र!

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीपीएससी की ओर से टीआरई फोर की रिक्ति जारी होने के बाद लगातार छात्र-छात्राएं आवेदन कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें स्नातक के मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

इसी का फायदा उठाकर बिचौलिए छात्र-छात्राओं को फोन कर डिग्री जल्द से जल्द बनवाकर देने की पेशकश कर रहे हैं। विद्यार्थियों से तीन हजार से पांच हजार की डिमांड की जा रही है। इसको लेकर पिछले एक सप्ताह में कई छात्र-छात्राओं को फोन आया है।

इसकी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से की गई है। इसमें बताया गया है कि कालर खुद को विश्वविद्यालय कर्मी या उसके पहचान का बता रहा है। इसकी शिकायत विश्वविद्यालय के अधिकारियों से की गई है। इस आधार पर विश्वविद्यालय ने अब ऐसे कालरों पर शिकंजा सकने की तैयारी कर ली है। छात्र-छात्राओं से मिली शिकायत के आधार पर मोबाइल नंबर की पहचान कराई जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी है। प्राक्टर प्रो. बिपिन कुमार राय ने कहा कि छात्रों की शिकायत मिली है। इस आधार पर कुछ मोबाइल नंबर की पहचान हो रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी।