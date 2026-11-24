जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । अहियापुर थाना के झपसी टोला में मंगलवार की शाम गैस सिलेंडर में हुए जोरदार विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई।

धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।

विस्फोट के तुरंत बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से आसपास के घरों को अपनी चपेट में लेने लगी। चारों ओर धुएं का गुबार और आग की लपटें देख मोहल्ले में चीख-पुकार मच गई।

घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण आग फैलने का खतरा काफी बढ़ गया था। लोग जान बचाने के लिए अपने-अपने घरों से गैस सिलेंडर और कीमती सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मोहल्ले के युवाओं और ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर बाल्टी, पाइप, पानी और बालू की मदद से आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

ग्रामीणों के साहस और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। ग्रामीणों की सूझबूझ और एकजुटता के कारण समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी तबाही टल गई।