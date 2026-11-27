जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अपराधी को पकड़कर कोर्ट तक लाना पुलिस के लिए जितना मुश्किल नहीं था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उसे अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखना साबित हुआ।

मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में शुक्रवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब अपहरण के एक आरोपित ने पुलिसकर्मियों को चकमा दिया और हथकड़ी सरकाकर फरार हो गया। आरोपित के भागने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

पिछले साल के अपहरण मामले में हुई थी गिरफ्तारी जानकारी के अनुसार, फरार आरोपित की पहचान मिंटू के रूप में हुई है। साहेबगंज थाने की पुलिस ने उसे पिछले साल दर्ज अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी।

कोर्ट में पेशी के दौरान दिया चकमा पूछताछ पूरी होने के बाद शुक्रवार को पुलिस टीम उसे कोर्ट में पेश करने के लिए मुजफ्फरपुर लेकर पहुंची थी। इसी दौरान कोर्ट परिसर में उसने पुलिसकर्मियों को चकमा दे दिया। आरोपित मिंटू हथकड़ी सरकाकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। पुलिसकर्मियों को जब तक इसकी भनक लगी, वह मौके से निकल चुका था।