मुजफ्फरपुर जेल में डीएम एसएसपी का छापा, 150 से अधिक जवानों ने खंगाले संवेदनशील वार्ड

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में शुक्रवार की सुबह डीएम-एसएसपी के नेतृत्व में 150 से अधिक जवानों के साथ औचक छापेमारी की गई।

सुबह 3:45 बजे जिलाधिकारी गौरव कुमार और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम जेल पहुंची।

करीब ढाई घंटे तक चले अभियान में कैदियों की बैरकों से लेकर संवेदनशील वार्ड, अस्पताल और रसोईघर तक की तलाशी ली गई।

संवेदनशील वार्डों की जांच

जांच के दौरान जेल के अलग-अलग हिस्सों को खंगाला गया और कैदियों की बैरकों की भी तलाशी ली गई। जेल अस्पताल और रसोईघर में भी गहन जांच की गई।

कार्रवाई के दौरान जेल प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे और जेल अधीक्षक यूसुफ रिजवान ने प्रशासनिक टीम को सहयोग किया।

प्रतिबंधित सामान नहीं मिला

छापेमारी का उद्देश्य जेल के भीतर प्रतिबंधित सामग्री या किसी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाना था। हालांकि, व्यापक तलाशी के बाद जेल परिसर से कोई प्रतिबंधित या आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ।

डीएम गौरव कुमार ने बताया कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था की जांच और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह औचक छापेमारी की गई।

आगे भी जारी रहेगी जांच

डीएम ने कहा कि अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए समय-समय पर इस तरह की जांच की जाती है। जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना प्रशासन की प्राथमिकता है।