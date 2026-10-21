मुजफ्फरपुर में मेला घूमने निकले तीन किशोरों की बाइक डिवाइडर से टकराई, दो की मौत

संदीप कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Companybagh Accident: दुर्गापूजा का मेला घूमने निकले तीन किशोर बुधवार रात सड़क हादसे के शिकार हो गए।

नगर थाना क्षेत्र के कंपनीबाग में डीएम आवास के समीप उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार तीनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें दो की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है।