मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड से 28 किलो गांजा के साथ वैशाली का तस्कर गिरफ्तार

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Ganja Smuggler Arrest: उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा से सटे जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुजफ्फरपुर पुलिस को सफलता मिली है।

अहियापुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बैरिया बस स्टैंड में छापेमारी कर 28.06 किलोग्राम गांजा के साथ एक अंतरजिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान वैशाली जिले के भगवानपुर निवासी मिथुन कुमार के रूप में हुई है।

बैग से बरामद हुआ गांजा पुलिस ने आरोपित के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। नगर एसडीपीओ टू के निर्देश पर गठित अहियापुर पुलिस की विशेष टीम को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुछ लोग बस से दूसरे राज्यों में जाने की तैयारी में हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने बैरिया बस स्टैंड परिसर में घेराबंदी कर जांच शुरू की।