जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Auditorium Construction Update: ब्रह्मपुरा स्थित दाउदपुर कोठी में निर्माणाधीन 2,000 दर्शकों की क्षमता वाले भव्य ऑडिटोरियम की लागत पिछले पांच वर्षों में करीब डेढ़ गुना बढ़ गई है।

वर्ष 2021 में जब इस परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी, तब इसके निर्माण पर 41 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था।

लेकिन भूमि चयन और निर्माण कार्य शुरू होने में हुई देरी के कारण अब इसकी लागत बढ़कर 60 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। भवन निर्माण विभाग ने बढ़ी हुई राशि का पुनरीक्षित प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मुख्यालय को भेज दिया है।

31 मार्च 2027 का अल्टीमेटम बुधवार को जिलाधिकारी (डीएम) कुमार गौरव ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्यों की प्रगति का गहन जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और संवेदक को हर हाल में 31 मार्च 2027 तक निर्माण कार्य पूरा करने का सख्त अल्टीमेटम दिया है।