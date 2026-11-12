मुजफ्फरपुर में एटीएम उखाड़ने पहुंचे बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग, जवाब में थानाध्यक्ष ने चलाई गोली

आकाश कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur ATM Robbery Attempt: जिले के गोबरसही डुमरी इलाके में एटीएम उखाड़ने पहुंचे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी।

गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं तो जवाब में सदर थानाध्यक्ष ने भी एक राउंड फायरिंग की। इसके बाद बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए।

घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। फरार आरोपितों की तलाश पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है।

स्कार्पियो में लादने की कोशिश

सदर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद के स्वलिखित बयान पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें बताया गया है कि एटीएम उखाड़ने की सूचना पर पुलिस टीम रात करीब 1:28 बजे गोबरसही डुमरी इलाके में पहुंची थी।