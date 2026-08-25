मुजफ्फरपुर में सील अस्पताल खुलने पर उठे सवाल, अब सभी निजी अस्पतालों की होगी जांच

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और जांच घरों की जांच होगी। प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह के निर्देश के बाद डीएम कुमार गौरव ने इसके लिए आदेश जारी किया है। डीएम ने इसके लिए पांच सदस्यीय जांच कमेटी का भी गठन किया है।

डीएम ने नवीकरण, निबंधन, फायर आडिट, प्रदूषण नियंत्रण आदि से संबंधित वैधता की जांच का आदेश दिया। वहीं अहियापुर इलाके में सील किए गए निजी अस्पतालों को बिना उचित निवारण खुलवाने का आदेश देने पर पूर्व एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तुषार कुमार पूर्णिया सदर के एसडीओ हैं। वहां से भी उनका तबादला मधुबनी के डीडीसी के रूप में हो चुका है।

विदित हो कि चार जून को प्रसाद हास्पिटल की आइसीयू में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई गंभीर रूप से झुलस गए थे। इस घटना के बाद एसकेएमसीएच के आसपास के इलाके में अस्पतालों की जांच की गई थी। इसमें जहां-जहां जांच की गई वहां खामियां पाई गईं।

इन्हें सील कर दिया गया था। मामले की समीक्षा के बाद प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और जांच घरों की जांच के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद उक्त आदेश जारी किया गया। डीएम ने जांच कमेटी को अनुशंसा के साथ रिपोर्ट देने को कहा है।

जांच कमेटी में इन्हें किया गया है शामिल अपर समाहर्ता, विभागीय जांच

एसडीओ पूर्वी एवं पश्चिमी (अपने-अपने क्षेत्र में)

सिविल सर्जन

जिला अग्निशमन पदाधिकारी

उप नगर आयुक्त आठ सील अस्पतालों को खोलने का दिया आदेश चार जून को मानक के विपरीत चल रहे 24 अस्पतालों को सील कर दिया गया था। सभी अस्पतालों को जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा गया था। नौ जुलाई को इनमें से आठ अस्पतालों को फिर से संचालन की अनुशंसा चार सदस्यीय जांच टीम ने संयुक्त रिपोर्ट में की।

इसके आधार पर तत्कालीन एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार ने इन अस्पतालों को खोलने का आदेश दिया। इसके लिए 13 जुलाई को एसडीओ पूर्वी कार्यालय से आदेश जारी हुआ था। वहीं तुषार कुमार के आदेश पर 10 जुलाई का दस्तखत है।

यहां यह महत्वपूर्ण है कि 10 जुलाई को ही सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर आनंद उत्सव को एसडीओ पूर्वी नियुक्त किया था। तबादला के आदेश के बाद इस तरह के महत्वपूर्ण आदेश को लेकर पहले से सवाल उठ रहा था।

ऐसे में आयुक्त के गड़बड़ी पकड़े जाने पर यह सवाल और गंभीर हो गया। यह इसलिए कि जिन सवालों को लेकर इन्हीं सील किया गया था उसे दूर नहीं किया गया। यहां तक कि सिविल सर्जन का इसपर कोई आदेश नहीं था।