मुजफ्फरपुर में पान दुकानदार को गोली मारने का आरोपित गिरफ्तार, लड़की को बैठाने का किया था विरोध

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Motipur Pan Shopkeeper Firing: मोतीपुर थाना क्षेत्र में पान दुकानदार राजेश साह को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपित की पहचान मोतीपुर इलाके के राहुल कुमार उर्फ राहुल राय के रूप में हुई है। ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने प्रेस कांफ्रेंस में गिरफ्तारी की जानकारी दी।

लड़की को वाहन में बैठाने का विरोध

पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई की रात जगदीशपुर कुशाही के जगजीवन चौक के समीप पान दुकानदार राजेश साह को गोली मारकर घायल किया गया था।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच की थी। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्य संकलित किए थे।

घायल राजेश साह के फर्दबयान के आधार पर मोतीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर एसडीपीओ पश्चिमी वन के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

टीम मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर जांच करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। बदला लेने के लिए फायरिंग पुलिस को मिली सूचना के आधार पर राहुल कुमार उर्फ राहुल राय को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ और अनुसंधान में पता चला कि जगजीवन चौक पर एक लड़की को वाहन में बैठाने के प्रयास का राजेश साह ने विरोध किया था। इसको लेकर राहुल राय और उसके सहयोगी आरोपित राजेश साह से आक्रोशित हो गए थे।

पुलिस का कहना है कि बदला लेने की नीयत से राहुल राय अपने एक मित्र के साथ कार से रात में राजेश साह के घर पहुंचा। वहां आरोपितों ने फायरिंग की, जिसमें राजेश साह के बाएं कंधे में गोली लग गई और वह घायल हो गए।