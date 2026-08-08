मोतिहारी के ग्रामीण कार्य विभाग कर्मी की मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में मौत, पत्नी से मिलने जा रहे थे समस्तीपुर

जयप्रकाश सहनी, मनियारी (मुजफ्फरपुर)। Motihari Worker Death: मोतिहारी के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत कर्मी चंदन कुमार झा की शनिवार सुबह मुजफ्फरपुर के दिघरा के पास सड़क हादसे में मौत हो गई।

वह बाइक से मोतिहारी से समस्तीपुर जा रहे थे। बताया गया कि उन्हें अपनी पत्नी से मिलने जाना था, जो समस्तीपुर में सरकारी पद पर कार्यरत हैं।

कच्ची पक्की ओपी क्षेत्र के दिघरा के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चंदन कुमार झा को गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर कच्ची पक्की ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मधुबनी जिले के आदर्श नगर (गोशाला रोड) निवासी गौरी कांत झा के पुत्र चंदन कुमार झा के रूप में हुई है। पुलिस और स्वजन से मिली जानकारी के अनुसार वह मोतिहारी के ग्रामीण कार्य विभाग के ढाका डिवीजन में कार्यरत थे। शनिवार सुबह वह बाइक से मोतिहारी से समस्तीपुर के लिए निकले थे। घटना के बाद कच्ची पक्की ओपी पुलिस ने मृतक के पास मिले पहचान पत्र के आधार पर उनकी पहचान की। पुलिस ने परिजनों के साथ ग्रामीण कार्य विभाग में उनके सहकर्मियों को भी हादसे की सूचना दी। जानकारी मिलते ही विभाग में उनके साथ कार्यरत सहकर्मी और रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंचे।