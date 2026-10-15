मुजफ्फरपुर MIT में 3 महीने में रैगिंग के 5 मामले, अब कैंपस के अंदर ही जूनियरों को बना रहे शिकार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। MIT Muzaffarpur Ragging News: मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में कैंपस के भीतर ही छात्रों के साथ रैगिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

अब सीनियर छात्र संस्थान के बाहर किसी कैफे या दुकान के बजाय कैंपस के खेल मैदान या अन्य स्थानों पर ही जूनियरों को निशाना बना रहे हैं। पिछले दो से तीन महीनों के दौरान कैंपस के अंदर रैगिंग की चार से पांच घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

कैंपस में बदली रणनीति पहले रैगिंग की घटनाएं अक्सर कॉलेज परिसर के बाहर चाय की दुकानों, कैफे या मुख्य प्रवेश द्वार पर देखने को मिलती थीं। एंटी-रैगिंग टीम की सतर्कता के कारण पहले परिसर के भीतर ऐसी गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगी हुई थी। लेकिन अब सीनियर छात्रों ने रैगिंग के लिए परिसर के अंदर के सुनसान हिस्सों को चुनना शुरू कर दिया है।

पहचान छिपाने की मजबूरी हाल ही में सामने आए मामलों में पीड़ित जूनियर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को लिखित शिकायत तो दर्ज कराई है। हालांकि, डर या अन्य कारणों से वे आरोपी सीनियर छात्रों का नाम बताने या उनकी पहचान करने में असमर्थ रहते हैं।