मुजफ्फरपुर में दोस्त को छुड़ाने पहुंचे मर्चेंट नेवी जवान को मारी गोली, जांघ के आर-पार हुई गोली
मुजफ्फरपुर में दोस्त को बचाने गए मर्चेंट नेवी जवान अभिजीत कुमार सिंह को गोली मार दी गई, जो उनकी जांघ ...और पढ़ें
HighLights
मर्चेंट नेवी जवान को दोस्त को छुड़ाने के दौरान गोली लगी।
गोली जांघ के आर-पार हुई, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस आपसी विवाद के एंगल से मामले की गहनता से जांच कर रही।
संदीप कुमार, बैरिया (मुजफ्फरपुर)। छुट्टी पर घर आए मर्चेंट नेवी के जवान को दोस्त को छुड़ाने के दौरान गोली मार दी गई। गोली जांघ में लगी और आर-पार हो गई। घटना के बाद घायल जवान ने पहले निजी स्तर पर प्राथमिक उपचार कराया और घर चले गए।
शुक्रवार सुबह पुलिस को जानकारी मिलने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की पहचान सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी ट्रांसपोर्टर के बेटे अभिजीत कुमार सिंह उर्फ गोलू के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दोस्त को बंधक बनाने की मिली सूचना
अभिजीत ने पुलिस को बताया कि गुरुवार देर रात उनके दोस्त रंजीत कुमार ने फोन कर सूचना दी कि एक अन्य दोस्त आदित्य को कुछ लोगों ने लीची गाछी में बंधक बनाकर पीट रहे हैं। सूचना मिलने के बाद अभिजीत और रंजीत बाइक से लीची गाछी पहुंचे। वहां से आदित्य को साथ लेकर दोनों वापस घर लौट रहे थे।
आर्यभट्ट स्कूल के पास हुई गोलीबारी
बताया गया कि आर्यभट्ट स्कूल के पास पहुंचने पर अनुराग, निखिल और राजू वहां पहुंच गए। आरोप है कि इसी दौरान राजू ने गोली चलानी शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली अभिजीत की जांघ में लगी और आर-पार हो गई। गोली लगने के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।
सुबह पुलिस को मिली जानकारी
घटना के बाद अभिजीत ने देर रात प्राथमिक उपचार कराया और घर चले गए। शुक्रवार सुबह पुलिस को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
आपसी विवाद में गोली चलाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में गोलीबारी के पीछे आपसी विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस आरोपितों की भूमिका और घटना के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है।
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