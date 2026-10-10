RSS के पूर्व सह सरकार्यवाह डॉ.मनमोहन वैद्य मुजफ्फरपुर पहुंचे, युवाओं से कहा राष्ट्र निर्माण में निभाएं अहम भूमिका

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Manmohan Vaidya Muzaffarpur: राष्ट्र को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय पहल करने की जरूरत है। इनमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व सह सरकार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य ने मुजफ्फरपुर के मधुकर निकेतन स्थित संघ कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान कहीं।

उन्होंने कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध परंपरा हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए।

युवा पेशेवरों के साथ संवाद

डॉ. वैद्य ने कार्यक्रम के दौरान युवा चिकित्सकों, अभियंताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों और उद्यमियों के साथ राष्ट्र निर्माण, वर्तमान परिदृश्य और हमारी भूमिका विषय पर अपने विचार साझा किए।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 'भारत' और 'इंडिया' को अलग-अलग नजरिए से देखने के बजाय देश को एक सफल और विकसित राष्ट्र बनाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए युवाओं को अपनी विशेषज्ञता, कार्यक्षमता और नवाचार का उपयोग राष्ट्रहित में करना चाहिए।